Siyah zeytin: Hikmete, ilme, berekete, menfaate, mübarek bir zata, güzel rızka ve güzel bir zevceye işarettir. Günahkar kimse için iman nuru, hidayet, ilme ve Kur'an okuma, kemiklerinde kırık ve çekik olan kimse için şifa, küçükler için zeka demektir.
Yeşil zeytin: İnsanın mal, mülk sahibi olacağını müjdeler. Üstü zeytin dolu bir ağaç ise çok büyük bir kısmettir.
Zeytin almak: Hayır ve menfaate, feyzü berekete, bol ve geniş rızka işarettir.
Zeytin toplamak: Hayırlı rızka ve çok mala, tüccar için hayır kazanca delâlet eder.
Zeytin yemek: Kolay elde edilen rızka, sevinçle beraber bol geçime işarettir. Hayır ve berekete delalet eder. Ancak yetişmemiş zeytin yemesi, şiddet ve borca işarettir.
Sarı zeytin: Üzüntü ve kederdir. Ailede hastalık olacağını gösterir.
Zeytinyağı: Uzun ömre, sevinç ve sürura işarettir. Arzuların harekete gelmesine ve hastalıklardan afiyete alamettir. İman ve hidayet nuruna ermeye, tövbeye, ilme delalet eder. Rızık ve helal mal, onunla yağlanan kimse için de şifadır. Zeytinin yağını içmek, vücudun sağlığına, afiyete, hastaların iyileşip afiyet bulmasına, sabır ve sebata işaret eder.
RÜYA TABİRLERİ - 20
Yeşil zeytin: İnsanın mal, mülk sahibi olacağını müjdeler. Üstü zeytin dolu bir ağaç ise çok büyük bir kısmettir.
Zeytin almak: Hayır ve menfaate, feyzü berekete, bol ve geniş rızka işarettir.
Zeytin toplamak: Hayırlı rızka ve çok mala, tüccar için hayır kazanca delâlet eder.
Zeytin yemek: Kolay elde edilen rızka, sevinçle beraber bol geçime işarettir. Hayır ve berekete delalet eder. Ancak yetişmemiş zeytin yemesi, şiddet ve borca işarettir.
Sarı zeytin: Üzüntü ve kederdir. Ailede hastalık olacağını gösterir.
Zeytinyağı: Uzun ömre, sevinç ve sürura işarettir. Arzuların harekete gelmesine ve hastalıklardan afiyete alamettir. İman ve hidayet nuruna ermeye, tövbeye, ilme delalet eder. Rızık ve helal mal, onunla yağlanan kimse için de şifadır. Zeytinin yağını içmek, vücudun sağlığına, afiyete, hastaların iyileşip afiyet bulmasına, sabır ve sebata işaret eder.
RÜYA TABİRLERİ - 20
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.