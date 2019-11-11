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'de pilotluk yapan duygularını Takvim'e anlattı

Türk Hava Yolları'nda () 6 yıldır pilotluk yapan (49), duygularını ve hikayesini TAKVİM'e anlattı: 10 yaşından itibaren hep pilot olmak istedim.

Uçan kuş!

THY'de 6 yıldır pilotluk yapan (49), duygularını ve hikayesini TAKVİM'e anlattı: 10 yaşından itibaren hep pilot olmak istedim. Uçmak hayalimdi. Beş yıl kabin memuru olarak çalıştım. ve ABD'de uçuş lisanslarımı aldım. 2013'te 'ye başvurdum ve kabul edildim. Burada kendimi İtalya'daki evimde gibi hissediyorum. 'yi çok seviyorum. Gençler hayallerinin peşinden koşsun...

THY'de dünyanın birçok ülkesinden 14'ü kadın 526 yabancı pilot görev yapıyor. Bunlardan biri de Nathalie Louis...

CEVDET ÖZDEMİR

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