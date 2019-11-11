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  • 11.11.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 19:09

sağanak ve sis uyarısı

son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde hafif sağanak, Marmara, , Batı 'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile 'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteorolojiden o bölgeler için kritik uyarı

Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde hafif sağanak, Marmara, , Batı 'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile 'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimleri ile 'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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