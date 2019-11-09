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  • 09.11.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 22:55

duyurdu! Hava sıcaklıkları artıyor...

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji duyurdu! 4 ila 8 derece...

genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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