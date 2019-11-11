Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.





Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı." diye konuştu.





Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.