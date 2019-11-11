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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:41

Son dakika: Tavşanlı'da orman ı

Son dakika haberi... 'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman ında, 3 hektar alan zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya Tavşanlı'da orman yangını

'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman ında, 3 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı." diye konuştu.

Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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