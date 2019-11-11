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  • 11.11.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 08:14

Meteoroloji'den İstanbul ve 10 ile son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Kasım hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta adeta yaz havası yaşanan İstanbul'a sağanak yağış geliyor. Yapılan açıklamada, İstanbul ve 10 ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım Meteoroloji hava durumu...

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım Pazartesi Meteoroloji hava durumu...

Hava sıcaklıklarında yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

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