Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.11.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 06:49

'de fabrikasında korkutan !

’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikasının bahçe kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen , itfaiye ekipleri tarafından binalara sıçramadan söndürüldü.

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!

Olay, 'nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

BİNALARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlerin fabrika binalarına sıçramasını önlemek için çalışma başlattı.Yapılan müdahale ile alevler son anda binalara sıçraması önlendi. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

ONLARCA MALZEME KÜLE DÖNDÜ
Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, onlarca malzeme küle döndü. İtfaiye ekipleri, yanan malzemelerin tekrar alevlenmesini önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri