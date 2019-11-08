Yazıdan önce vardı

Günümüzün önemli müzik türlerinden olan Rap'in ortaya çıkışında en önemli unsur, sözlü kültürdür. Devletin geç ortaya çıktığı coğrafyalarda toplumsal miras, sözlü kültürle kuşaktan kuşağa taşınmıştır. Çünkü yazı henüz ortada yoktur. Kölelerin en yoğun olarak getirildiği Batı Afrika'da da sözlü kültür egemendi. Yazı bu coğrafyaya çok geç girmişti ve insanların büyük çoğunluğu da okuma-yazma bilmiyordu.
TEKERLEMELER
Tarihi öyküler, yaşananlar, yeni kuşaklara sözle aktarılıyordu. Şiir şeklinde kafiyelerle anlatıma bir de ritim verdiği zaman bugünkü Rap'e benzeyen bir tarz ortaya çıktı. Batı Afrika'da "griot" denilen sözlü tarih anlatıcıları, davul ritmi eşliğinde köylerde halka tarihi öyküler anlatırdı. Akılda kalması için kafiyesi, tekerlemesi bol şiirler, basit bir müzikle aktarılıyordu. Bu kişiler aslında ilk Rap'çilerdi. Başta Afrika kökenliler olmak üzere bütün "renkliler", daha aileden Rap'e kültürel olarak alışkındılar.
Bugünkü anlamda Rap müziğin "büyük babası" kabul edilen DJ Kool Herc, kız kardeşiyle birlikte 11 Ağustos 1973'te evlerinde bir parti düzenledi. Herc partide iki pikapla yeni bir tarz denedi. Herc, ritmik bölümlerin insanları daha çok dans ettirdiğini gördü. Böylece yeni bir müzik tarzını elde etti. Bu yeni müzik türü o kadar beğenilmişti ki her partiye davet edilir oldu. İlgiyi paraya tahvil etmeye karar veren Herc, birkaç ay içinde iki-üç yardımcı kişiyle birlikte partiler düzenleyip, girişte ciddi ücretler almaya başladı.
DJ Kool Herc, 11 Ağustos 1973'te söylediği tekerlemeleri, çaldığı müzikle harmanladı.
Ceza
Norm Ender
TAYFUN ER'İN KALEMİNDE RAP - 2
YARIN: ÇİFTE PİKAPLA YENİ BİR AKIM...
TEKERLEMELER
Tarihi öyküler, yaşananlar, yeni kuşaklara sözle aktarılıyordu. Şiir şeklinde kafiyelerle anlatıma bir de ritim verdiği zaman bugünkü Rap'e benzeyen bir tarz ortaya çıktı. Batı Afrika'da "griot" denilen sözlü tarih anlatıcıları, davul ritmi eşliğinde köylerde halka tarihi öyküler anlatırdı. Akılda kalması için kafiyesi, tekerlemesi bol şiirler, basit bir müzikle aktarılıyordu. Bu kişiler aslında ilk Rap'çilerdi. Başta Afrika kökenliler olmak üzere bütün "renkliler", daha aileden Rap'e kültürel olarak alışkındılar.
Bugünkü anlamda Rap müziğin "büyük babası" kabul edilen DJ Kool Herc, kız kardeşiyle birlikte 11 Ağustos 1973'te evlerinde bir parti düzenledi. Herc partide iki pikapla yeni bir tarz denedi. Herc, ritmik bölümlerin insanları daha çok dans ettirdiğini gördü. Böylece yeni bir müzik tarzını elde etti. Bu yeni müzik türü o kadar beğenilmişti ki her partiye davet edilir oldu. İlgiyi paraya tahvil etmeye karar veren Herc, birkaç ay içinde iki-üç yardımcı kişiyle birlikte partiler düzenleyip, girişte ciddi ücretler almaya başladı.
DJ Kool Herc, 11 Ağustos 1973'te söylediği tekerlemeleri, çaldığı müzikle harmanladı.
Ceza
Norm Ender
TAYFUN ER'İN KALEMİNDE RAP - 2
YARIN: ÇİFTE PİKAPLA YENİ BİR AKIM...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.