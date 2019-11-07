Afrika'dan zorla ABD'ye getirilip köle yapılan siyahiler, pamuk tarlalarında çalıştırıldı. Köleliğin ve ağır çalışma temposunun dayanılmazlığı içinde acılarını bastırmak için tarlalarda bildikleri ezgileri söylemeye başladı. Bu ezgileri yeni kıtada duydukları müzikle birleştirince blues ortaya çıktı. Blues, blue devils yani mavi şeytanların kısaltılmışıdır. Mavi, bütün inançlarda kötüyü, düşmanı, sıkıntıyı sembolize eder.
HÜZNÜ ANLATIYOR
Blues ve caz, başkaldırmadan yaşanan boyun eğmenin hüznünü anlatıyordu. Rock'la birlikte hüznün durağanlığına hareket geldi. 1970'lerde New York başta olmak üzere, siyahilerin kötü şartlarda yaşadığı semtlerden gelen sese kadar! İşte o ses bugün Rap denen müzikti ve acının isyanı olarak doğdu. Amerikan Federal Bankası'nın 2017 sonuçlarına göre bile beyaz bir aile, siyah bir aileye göre ortalama 15 misli daha zengindi. İşte Rap'te vurgulanan isyan, bu tabloya karşı bir çığlıktı!..
Kool Herc Rap'in büyük babası olarak biliniyor.
1970'DE BAŞLADI
Rap, 1970'lerde başta Bronx olmak üzere New York'un yoksul siyahi çoğunluklu semtlerinde doğan müziktir. Sadece Afrika kökenliler değil, o bölgelerdeki Latin ve Karayip kökenliler de hip hop denen bir yaşam tarzı içinde bu kültüre dahildirler. Kısacası "beyazlara" karşı "renkliler" olarak adlandırılanlar hip hop'un temsilcileri oldular. Rap, siyahilerin jargonunda argo olarak münazara ve sohbet etmedir. Yani Rap, hak aramak için önce kiliselere, sonra da sokağa yansıyan münazaradır.
İzmirli Rapçi Ben Fero'nun büyük hayran kitlesi var.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP -1
YARIN: İlk rap konseri
HÜZNÜ ANLATIYOR
Blues ve caz, başkaldırmadan yaşanan boyun eğmenin hüznünü anlatıyordu. Rock'la birlikte hüznün durağanlığına hareket geldi. 1970'lerde New York başta olmak üzere, siyahilerin kötü şartlarda yaşadığı semtlerden gelen sese kadar! İşte o ses bugün Rap denen müzikti ve acının isyanı olarak doğdu. Amerikan Federal Bankası'nın 2017 sonuçlarına göre bile beyaz bir aile, siyah bir aileye göre ortalama 15 misli daha zengindi. İşte Rap'te vurgulanan isyan, bu tabloya karşı bir çığlıktı!..
Kool Herc Rap'in büyük babası olarak biliniyor.
1970'DE BAŞLADI
Rap, 1970'lerde başta Bronx olmak üzere New York'un yoksul siyahi çoğunluklu semtlerinde doğan müziktir. Sadece Afrika kökenliler değil, o bölgelerdeki Latin ve Karayip kökenliler de hip hop denen bir yaşam tarzı içinde bu kültüre dahildirler. Kısacası "beyazlara" karşı "renkliler" olarak adlandırılanlar hip hop'un temsilcileri oldular. Rap, siyahilerin jargonunda argo olarak münazara ve sohbet etmedir. Yani Rap, hak aramak için önce kiliselere, sonra da sokağa yansıyan münazaradır.
İzmirli Rapçi Ben Fero'nun büyük hayran kitlesi var.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP -1
YARIN: İlk rap konseri
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