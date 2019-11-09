10 Kasım resmi tatil mi? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yılında, yurt genelinde çeşitli törenler ve etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım'da okunabilecek en güzel şiirleri sayfamızda derledik. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili şiirler ve sözler...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da resmi kurumlarda Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.