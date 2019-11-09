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  • 09.11.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 15:57

İstanbul Adliyesi'nde yüksekten atlayarak hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı

Çağlayan'daki 'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 'ın (35) cenazesi, 'na defnedildi.

İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de şoförlük yapan ve İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasının ardından adliyenin 7. katından atlayarak yaşamına son veren için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Törene Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner ve yakınlarının yanı sıra yazar Doç. Dr. Elif Ilgaz, gazeteci İsmail Saymaz, siyasetçi Alper Taş, yazar Tuğrul Eryılmaz, oyuncu Nihal Yalçın, müzisyen Balık Ayhan da katıldı.



İbrahim Özkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 'nda toprağa verildi.

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