Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.11.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:56

Son dakika: 'da yakalandı

'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan '' Polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan lakaplı Safiye Gökçen Bulut, 'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık Suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri