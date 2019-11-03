Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde (JES) elektrik mühendisi olarak göreve başlaması nedeniyle Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için giden Safiye Gökçe Y., burada tanıştığı doktora iddiaya göre ekonomist-broker olduğunu söyleyip, parasını, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoine yatırmasını istedi. Safiye Gökçe Y., ikna olan doktordan aldığı bitcoin karşılığında, kendisine kar payı verdi.

Ayrıca kendisine müşteri bulmasını isteyen Safiye Gökçe Y., bunun üzerinden de kar payı ödemeyi vaat etti. Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar paylarını ödedi. Para topladığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması olduğunu ve yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek güvenlerini kazandığı belirlenen Safiye Gökçe Y., 2 ay önce kayıplara karıştı.

Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını da açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin bankalardaki hesapları incelemeye alındı. Hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek artığı belirlendi.

Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle sürekli web sitesi kurduğu buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, ardından da bir süre sonra siteyi kapatıp, ortadan kaybolarak dolandırdığı anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'daki 40 kişileri, 600 bitcoin karşılığı olarak yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.