Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle Çiftlik Bank benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi.