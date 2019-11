Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Mevlid Kandili hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu önemli gün dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Dinimizde her ibadet ve işin temeli niyet olduğundan bu geceyi ihya etmek isteyenler bütün dünyevi endişelerden arınarak salih bir niyetle mükâfatını sadece Allah'tan beklemelidir. Bu gecenin varlığından haberdar olarak sadece Peygamber Efendimizin doğumuna ve gönderilişine sevinmek dahi bu geceyi ihyânın bir yönüdür.

Bu gece bolca tövbe ve istiğfar edip bağışlanma ve âfiyet talep edilmelidir. Bol bol Hazreti Peygambere salavat getirip, Kur'ân-ı Kerîm okunmalıdır. Uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

TEFEKKÜRDE BULUNMALI

Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.

CEMAATLE NAMAZ KILINMAK GÖZETİLMELİ

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı ve sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilerek örnek hayatları okunmalı.

BOLCA DUA EDİLMELİ

Mevlid gecesi dua ederek günahlarınızın af olması için bolca dua ile geçirilmesi gerekir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR



Mevlid Kandili gecesi dua ederek günahlarınızın af olması için bolca dua ile geçirilmesi gerekir. Bu gecede, bu duaları da okuyabilirsiniz:



Allah'ım!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ya Rabbi!

Ey her şeye gücü yeten Allah'ım. Efendimizi düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Ne olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!



Ey güzeller güzeli Allah'ım!

Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren bedi olan Allah'ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Mevlid Kandili gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, âlimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekârlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah'ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah'ım.



Ya Rab,

Sen emrettin ama biz tutmadık. Seni hakkıyla bilemedik, seni hakkıyla anamadık. Sana hakkıyla kulluk edemedik. Şimdide de kusurumuzu, ihtiyacımızı anlayarak huzuruna geldik. Elimiz boş yüzümüz kara bir günah için bin ah etmek gerekirken bin günahına bir ahı olmayan ben seni bildik seni bulduk sana geldik bizleri kabul eyle ya Rab.

Ya Rab,

Sen tövbeleri kabul edersin. Kulu isteği çoğaldıkça lütfu, keremi çoğalan Mevla'sın. Ya Rab, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren, kuru topraklara can veren Allah'ım bizleri affeyle. Bizlere lütfeyle, gönlümüzü ruhumuzu sevginle doldur.

Ya Rab,

Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lütfeyle.

Samimiyetle yapılacak şahsi duaların yanında, ümmetin ve insanlığın geneli, İslâm coğrafyalarındaki yüreğimizi sıkıştıran işgal, kan, gözyaşı ve zulmün dinmesi için de dua edilmesinin lüzûmu unutulmamalıdır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi yapılması gerekenler...

Hatm-i Enbiya nasıl yapılır?



Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.

Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:

1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.

"Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."

3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.

4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.

"Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."

5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

"La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."

7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."

9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.