Fatih siyanür vahşeti son dakika haberleri: İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin cesedi kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı evden çıkarıldı. Türkiye'yi sarsan olayın detaylarının ailenin yakın dostu olan Serpil Alkan anlattı. Kardeşlerden Oya Yetişkin ile ilgili konuşan Alkan, '"Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken 'çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu. Psikolojisi bozuldu. " ifadelerini kullandı. Güneş Apartmanı'nın karşısındaki eczacıda çalışan Ahmet Gül ise, "Oya ve Kamuran Hanım'ı tanıyorum. İkisi de depresyon ilaçları kullanıyordu. Ancak Kamuran Hanım'ın ilaçları çok ağırdı. Obezite sorunu vardı, zayıflamaya çalışıyordu" dedi.

"ÇOCUKLAR BANA GÜLÜYORDU GÜCÜME GİDİYORDU"

Serpil Alkan şu ifadeleri kullandı:

''Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya'nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı.Fotoğrafı çekilirken 'çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu.

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