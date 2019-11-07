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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:38

Fatih'teki vahşette öğrencilerinin payı ne?

: Fatih’te 48, 54, 56 ve 60 yaşlarındaki dört kardeş evlerinde ölü bulundu. Geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara lu olan kardeşlerin hikayesini aile dostları anlattı. Detaylar haberimizde olacak. Peki Siyanür nedir, nasıl öldürür? Siyanür ve siyanür çeşitleri birçok sanayi alanında tüketilir. Yaygın olarak hidrosiyanik asit siyanürü kimyasal madde üretiminde, hayvan yeminde ve haşere ilaçlarında kullanılır. Sodyum siyanür ise genellikle madencilikte olmak üzere kimya sanayi ve optik endüstrisinde de kullanılır.

Vahşette Mimar Sinan öğrencilerinin payı ne?

Fatih siyanür vahşeti son dakika haberleri: İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin cesedi kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı evden çıkarıldı. Türkiye'yi sarsan olayın detaylarının ailenin yakın dostu olan Serpil Alkan anlattı. Kardeşlerden Oya Yetişkin ile ilgili konuşan Alkan, '"Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken 'çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu. Psikolojisi bozuldu. " ifadelerini kullandı. Güneş Apartmanı'nın karşısındaki eczacıda çalışan Ahmet Gül ise, "Oya ve Kamuran Hanım'ı tanıyorum. İkisi de depresyon ilaçları kullanıyordu. Ancak Kamuran Hanım'ın ilaçları çok ağırdı. Obezite sorunu vardı, zayıflamaya çalışıyordu" dedi.

"ÇOCUKLAR BANA GÜLÜYORDU GÜCÜME GİDİYORDU"

Serpil Alkan şu ifadeleri kullandı:

''Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya'nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı.Fotoğrafı çekilirken 'çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu.

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