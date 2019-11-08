Pastane usulü mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla, kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar, mahlepli kandil simidi tarifini araştırmaya başladı. Günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılan kandil simidi tarifini sizler için araştırdık. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? İşte en güzel kandil simidi tarifi...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

4,5 su bardağı un

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepli kandil simidi yapabilmek için öncelikle, un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir kap veya kase içinde karıştırın. Karıştırılan unu azar azar ekleyerek kabartma tozunu ilave edilerek yoğurmaya başlayın.

Karıştırılan hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...