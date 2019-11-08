Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Hz. Muhammed'in doğum gününü ifade eden Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili nedir? İşte Diyanet'ten alınan bilgilere göre, merak edilen soruların yanıtı...

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR? ORUÇ TUTULUR MU?



Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:



1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.