Bugünkü
Takvim

7 katlı kabus

Çağlayan'daki adalet sarayına giden (35), 56. 'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması ile geri bırakılan Özkan, 7. kata çıkarak aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Özkan'ın yazar eşi olduğu ortaya çıktı.

7 katlı kabus
Çağlayan'daki adalet sarayına giden İbrahim Özkan (35), 56. 'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması ile geri bırakılan Özkan, 7. kata çıkarak aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Özkan'ın yazar eşi olduğu ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri7 katlı kabus
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri