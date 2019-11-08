7 katlı kabus

Çağlayan'daki adalet sarayına giden İbrahim Özkan (35), İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması ile geri bırakılan Özkan, 7. kata çıkarak aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Özkan'ın yazar Seray Şahiner eşi olduğu ortaya çıktı.
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