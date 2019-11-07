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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:26

Adliyede eden ünlü yazar 'in kocası çıktı

Çağlayan'daki 'nda eden 'ın yazar 'in eşi olduğu öğrenildi. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi.


(35), öğle saatlerinde 'nda 4. kattta bulunan 56. 'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk 'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı.



Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

YAZARIN EŞİ ÇIKTI
İbrahim Özkan'ın yazar ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın sebebi henüz belirlenemedi.

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