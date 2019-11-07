'Dikkat siyanür var' diye not bırakmışlardı! 4 kardeşin ölümünün ardından dram çıktı

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki Güneş Apartmanı'nda önceki akşam rastlanan korkunç olayın ardından maddi bunalım sonrası yaşanan cinnet çıktı. Binanın hemen altındaki büfenin sahibi Yusuf Demir, iki gün boyunca kardeşlerden haber alamayınca eve gitmiş, daire kapısında 'Dikkat siyanür var. Polisi arayın, içeri girmeyin' notunu bulunca polise haber vermişti. Dün ortaya çıkan iddialara göre, birinci katta yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kaldıkları evin sahibi olan T. Hepyüksel'in borç olarak 60 bin lira istemesi üzerine banka kredisi çekti. Ancak borç ödenemeyince evin geçiminin büyük bir kısmını sağlayan Oya Yetişkin maddi sıkıntı yaşadı ve maaşına haciz geldi. Oya Yetişkin'in de bunalıma dayanamayıp meyve suyuna siyanür katarak önce kardeşlerine içirdiği daha sonra da intihar ettiği ileri sürüldü. Tüm ihtimalleri değerlendiren polis detaylı soruşturma yürütüyor.
4 yıl önce anneleri ölen kardeşlerin, maddi sıkıntılar da yaşanınca antidepresan hapları kullanmaya başladığı belirtildi.
Kardeşlerden geriye anneleriyle çektirdiği bu fotoğraf kaldı.
MUSTAFA KAYA
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