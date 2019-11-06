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  • 06.11.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 22:34

Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

’te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

'te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



'daki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olan Melisa K., bir süre önce ziyaret için Bilecik Gazipaşa Mahallesi'nde yakınlarının evine geldi. Saat 11.00 sıralarında apartmanın üçüncü katındaki dairede tabancayla başına ateş eden Melisa K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melisa K.'nin olayda kullandığı tabancanın akrabası olan bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

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