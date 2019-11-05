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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 01:07

Son dakika: Fatih'te vahşet! Bir evde 4 ceset bulundu

Son dakika haberine göre Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada  Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulunduğu bildirildi.



Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada 'nde bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulunduğu bildirildi.

Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı. Polisin incelemeleri sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, ev sakini 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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