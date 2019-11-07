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Sıra sanatta

yine müthiş bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. , 2019 tarihleri arasında 'nin dört bir yanından sanatçı adaylarını 'de sanatseverlerle buluşturacak.

Sıra sanatta
İstanbul yine müthiş bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. , 2019 tarihleri arasında 'nin dört bir yanından sanatçı adaylarını 'de sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle; , Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019'da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek.

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