Sıra sanatta

İstanbul yine müthiş bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. BASE, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle; Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019'da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek.
- Yaşam
- 07.11.2019
- Gazete
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