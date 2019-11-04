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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 21:21

4 Kasım MPİ açıklandı! 543 bin 905 liralık ikramiye İstanbul'a gitmişti

Geçen hafta yapılan çekilişlerde 543 bin 905 liralık büyük ikramiyeyi İstanbul Küçükçekmece'deki bir talihli kazanmıştı. Çekilişlerin ardından bugün bayilerden On Numara oynayan binlerce vatandaş 4 Kasım MPİ nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bugün gerçekleştirilen çekilişlere göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

Her hafta Pazartesi günleri saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün On Numara oynayan pek çok kişi şimdi sonuçları öğrenmek istiyor. 28 Ekim Pazartesi günü yapılan çekilişte ikramiyeyi İstanbul'daki bir talihli kazanmıştı. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte o şanslı numaralar...

4 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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