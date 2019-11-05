Yan bakma cinayeti

Çorum'da önceki gece 'yan bakma' yüzünden kavga çıktı. Hasan Ö'nün (38) tabancayla vurduğu Bekir Bozkurt (30) hayatını kaybetti, arkadaşı Erkan Ateş (29) ise yaralandı. Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Çorum'daönceki gece 'yanbakma' yüzündenkavga çıktı. HasanÖ'nün(38)tabancaylavurduğuBekirBozkurt(30)hayatını kaybetti,arkadaşı ErkanAteş (29) ise yaralandı.Kaçan şüpheli,jandarma ekiplerinceyakalandı.
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