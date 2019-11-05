Şiddetten kaçamadı

Korkunç cinayet dün İstanbul Avcılar'da işlendi... Ercan A, tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt'u (40), 2 çocuğunun gözü önünde bıçakla katletti. Ardından evi terk edip, izini kaybettirdi. Kadının ilk eşinden oğlu Özgür Kurt, "Bu adamın daha önceden intihar girişimi var. Psikopat biraz. Annemi daha önce de dövme olayları vardı" dedi. Öldürülen kadının annesi Bedia Akar ise "Kızım, kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğu dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu" diye konuştu.
- Yaşam
- 05.11.2019
- Gazete
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