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Dudak damak yarığıyla doğdu, sayısız ameliyattan sonra iyileşti! Kendisi gibi doğanları ücretsiz tedavi etti

Dudak damak yarığıyla doğan , sayısız ameliyattan sonra iyileşti. Hikayesi, dünyanın da ilgisini çekti. bu başarılı hekime kapağında yer verdi.

Eline sağlık
Sevil Pekmezci, 1982 yılında 'da dünyaya geldi. Hayata dudak damak yarığıyla başlayan Pekmezci, rahatsızlığı nedeniyle yıllarca tedavi gördü ve 2011 yılına kadar pek çok ameliyat geçirdi. Hastalığının neden olduğu görünümünden dolayı arkadaşlarıyla doğru düzgün vakit geçiremedi. Konuşma terapileri alan Pekmezci, hayatındaki bu olumsuzluğa fırsat vermedi.



Çok çalışarak girdiği diş hekimliği fakültesini başarıyla bitirdi. Azmiyle örnek olan genç kadın, "Durumum çok dikkat çekiyordu. Önde dişlerim yoktu. Damağımda açıklık halen var. Düzgün gülümseyebilmek için tel tedavisinden krom kaplama tedavisine kadar hepsini deneyimledim. İnsanları gülümsetebilmek için ilk tercihim diş hekimliği oldu" dedi. Maddi imkanı olmayan çocukların ameliyatlarına yardımda bulunan Pekmezci'nin yaptığı organizasyonlar hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkat çekti. 2017'de ödülü alan başarılı hekim, 2018'de yine Best Dentist ve Best Clinic ödüllerinin de sahibiydi. 2018'de 'ne kapak olan Pekmezci çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

ERHAN ÖZTÜRK

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