Sitede ‘günlük’ kavga

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yöneticileri ile sitede günlük ev kiraladıkları iddia edilen Oğuz E., Abdulkadir G. ve bu kişileri kolladıkları iddia edilen site sakini 2 polisin de bulunduğu grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı, bazı site çalışanları gözaltına alındı.
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