Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Tolstoy' sorusu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' 840. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye "Yazarın Diğer Kitapları" başlığı altında "Anna Karenina" ve "Diriliş" adlı romanları görüyorsanız hangi kitabı inceliyorsunuzdur? sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy'un Savaş ve Barış klasiğini joker kullanmasına rağmen bilemeyen yarışmacı sosyal medyada da gündem oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
03.11.2019 05:14
- Son Güncelleme: 03.11.2019 05:23
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye "Yazarın Diğer Kitapları" başlığı altında "Anna Karenina" ve "Diriliş" adlı romanları görüyorsanız hangi kitabı inceliyorsunuzdur? sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER/ YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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