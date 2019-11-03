Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Tolstoy' sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye "Yazarın Diğer Kitapları" başlığı altında "Anna Karenina" ve "Diriliş" adlı romanları görüyorsanız hangi kitabı inceliyorsunuzdur? sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.



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