Olay, Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana geldi.
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Hindistan'da kan donduran görüntü! Kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dedeye suçüstü
Hindistan’da, bir kız bebeği canlı canlı gömmeye çalışan dedesi ve arkadaşı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana geldi.
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