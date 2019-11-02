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  • 02.11.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 23:40

'da kan donduran görüntü! Kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dedeye suçüstü

’da, bir kız bebeği canlı canlı gömmeye çalışan dedesi ve arkadaşı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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