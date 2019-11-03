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Ölüm bile ayıramadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Seda Suat Yılmaz ve Devrim Yılmaz kaza yaptı. Kaza sonucunda, iki kız çocuğu annesi olan Seda Suat Yılmaz ile polis memuru eşi Devrim Yılmaz kurtarılamadı.

Ölüm bile ayıramadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önceki gece yürekleri yakan bir kaza yaşandı. 33 yaşındaki Mustafa Ürcan'ın idaresindeki araç, Seda Suat Yılmaz'ın arabasına arkadan çarptı. Yılmaz'ın sürdüğü otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı. Yolun sol tarafına savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptı. Kaza sonucunda, iki kız çocuğu annesi olan Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan polis memuru eşi Devrim Yılmaz kurtarılamadı.


Mutlu çiftin iki kızı vardı.

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