Mutlu şehir İstanbul’da

Sinop Valiliği koordinesinde, SİNDEF ve SİYAD ortaklığıyla oluşturulan tanıtım günleri, 1 Kasım'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve AK Parti Milletvekili Nazım Maviş'in de katılımıyla açıldı. Yenikapı, Sinoplular'la doldu taştı.
Tüm İstanbullular, kestaneden bala, kuzu çevirmeden mantıya kadar stantlarda sergilenen yöresel ve doğal ürünlere ulaştı.
Tüm İstanbullular, kestaneden bala, kuzu çevirmeden mantıya kadar stantlarda sergilenen yöresel ve doğal ürünlere ulaştı.
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