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Mutlu şehir İstanbul’da

Valiliği koordinesinde, SİNDEF ve SİYAD ortaklığıyla oluşturulan tanıtım günleri, 1 Kasım'da TBMM Başkanı , CHP ve 'in de katılımıyla açıldı. Yenikapı, Sinoplular'la doldu taştı.

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