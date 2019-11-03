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En özel kitabı

'nin  kıtasına dost ve kardeş bakışı ivme kazanıyor. Bu kapsamda iki yıl süre ile Afrika'da araştırmalar yapan emekli olan Başkanı Dr. Güray , "Batı Afrika Kabile Dilleri" kitabı bir boşluğu doldurdu. Bu kitabın genelde Batılı kaynaklar esas alınarak yapılan çalışmaların aksine, Afrika'da bizzat yapılan uzun süreli alan araştırmalarına dayandığı belirtildi.

En özel Afrika kitabı
Türkiye'nin kıtasına dost ve kardeş bakışı ivme kazanıyor. Bu kapsamda iki yıl süre ile Afrika'da araştırmalar yapan emekli olan Başkanı Dr. Güray , "Batı Afrika Kabile Dilleri" kitabı bir boşluğu doldurdu. Bu kitabın genelde Batılı kaynaklar esas alınarak yapılan çalışmaların aksine, Afrika'da bizzat yapılan uzun süreli alan araştırmalarına dayandığı belirtildi.

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