En özel Afrika kitabı

Türkiye'nin Afrika kıtasına dost ve kardeş bakışı ivme kazanıyor. Bu kapsamda iki yıl süre ile Afrika'da araştırmalar yapan Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığından emekli olan Stratejik Düşünce Enstitüsü Güvenlik Kurulu Başkanı Dr. Güray ALPAR, "Batı Afrika Kabile Dilleri" kitabı bir boşluğu doldurdu. Bu kitabın genelde Batılı kaynaklar esas alınarak yapılan çalışmaların aksine, Afrika'da bizzat yapılan uzun süreli alan araştırmalarına dayandığı belirtildi.
- Yaşam
- 03.11.2019
- Gazete
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