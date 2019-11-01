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 kavgası

 'ta nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. kavgada K.A., tabancayla H.H. ile 3 akrabasını bacağından vurdu. 4 kişi hastaneye kaldırıldı. K.A. ise gözaltına alındı.

İş bulma kavgası
İzmir 'ta nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. kavgada K.A., tabancayla H.H. ile 3 akrabasını bacağından vurdu. 4 kişi hastaneye kaldırıldı. K.A. ise gözaltına alındı.

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