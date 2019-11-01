İş bulma kavgası

İzmirKonak'ta iş bulma nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. Çıkan kavgada K.A., tabancayla H.H. ile 3 akrabasını bacağından vurdu. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. K.A. ise gözaltına alındı.
İzmirKonak'ta iş bulma nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. Çıkan kavgada K.A., tabancayla H.H. ile 3 akrabasını bacağından vurdu. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. K.A. ise gözaltına alındı.
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