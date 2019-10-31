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Bu neyin 'Çapa’sı!

'da yaşanan olay, şaşkınlık yarattı. 'ne (ÇAPA) giden , hastaneden ambulansı çaldı! polisinin yaptığı operasyonla ambulansa 'ndeki ormanlık alanda ulaşıldı. Araç içerisindeki Çelik, gözaltına alındı. Hava soğuk olduğu için ambulansı çaldığını söyleyen Çelik'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bunalıma girdiği ortaya çıktı. Ayrıca 'de şüphelinin annesinin kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bu neyin 'Çapa’sı!
Yurdum insanı, bunu da yaptı! 'da yaşanan olay, şaşkınlık yarattı. 'ne (ÇAPA) giden , hastaneden ambulansı çaldı! polisinin yaptığı operasyonla ambulansa 'ndeki ormanlık alanda ulaşıldı. Araç içerisindeki Çelik, gözaltına alındı. Hava soğuk olduğu için ambulansı çaldığını söyleyen Çelik'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bunalıma girdiği ortaya çıktı. Ayrıca 'de şüphelinin annesinin kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.



Emre Çelik, gözaltına alındı.

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