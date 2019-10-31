Bu neyin 'Çapa’sı!

Yurdum insanı, bunu da yaptı! Dün İstanbul'da yaşanan olay, şaşkınlık yarattı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne (ÇAPA) giden Emre Çelik, hastaneden ambulansı çaldı! İstanbul polisinin yaptığı operasyonla ambulansa Eyüpsultan Göktürk Göleti'ndeki ormanlık alanda ulaşıldı. Araç içerisindeki Çelik, gözaltına alındı. Hava soğuk olduğu için ambulansı çaldığını söyleyen Çelik'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bunalıma girdiği ortaya çıktı. Ayrıca 16 Ekim'de şüphelinin annesinin kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.
Emre Çelik, gözaltına alındı.
Emre Çelik, gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.