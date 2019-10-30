ABD'de kurduğu Samumed adlı biyoteknoloji firmasıyla adını dünyaya duyuran Osman Kibar, son 10 yılda büyük buluşlara imza attı. İleri yaşlarda kabus olan kırışıklılar ve yaşlılık izlerini de yok etmeyi başardı. Kibar, mucize tedaviyi şöyle anlattı: Ürettiğimiz bir losyon var. Kozmetik olarak kullanılıyor. Günde bir kez sürüldüğünde kırışıklıklar yok oluyor... Ortalama 30 günde kırışıklıklar yüzde 90 oranında azalıyor... Bu losyonu vücudun neresine sürerseniz sürün kırışıklıklar yok oluyor...
Kibar, insan vücudunda var olan kemik dokusu, kıkırdak, tendon ve kasları onaran ilaçlar sayesinde kişinin en dinamik dönemine geri döndürüldüğünü belirterek, "80 yaşındaki bir kişi, 20 yaşında gibi oluyor. İlaçlarımız sayesinde hem akıl, hem vücut sağlığını koruyabiliyoruz... Parolamız, farklı farklı hastalıkları yok edip kişiyi hayatını en iyi idame ettirecek düzeye çıkarmak. Bunu da kök hücreleri harekete geçirip istediğimiz dokunun sağlığını geri getirerek sağlıyoruz" diyor... Çok farklı alanlarda çalışmaları olan Kibar, kanser tedavisi, akıl sağlığını geri getirme, körlük, felç, vücuttaki engeller, saç problemine kesin çözüm bulduklarını belirterek, şimdi de duyu kaybına yönelik araştırmaları olduğunu belirtti.
Samumed, ilaçlarının henüz piyasaya sürülmemesine ve Ar-Ge çalışmalarının sürmesine rağmen 15.5 milyar dolarlık değere ulaştı. Yatırım üzerine yatırım alarak değerini artırmaya devam ediyor.
ANTİ AGİNG NEDİR?
Yaşlanma sürecini geciktirmek adına estetik müdahalelere ve kozmetiklere ihtiyaç duyulur. Anti aging, yaşlanmayı önleme olarak da düşünülebilir. Teknoloji son dönemlerde oldukça ümit verici. Yaşlanmayı tersine çevirecek uygulamalar için çalışılıyor.
Osman Kibar, Lesli Hanım'la evli ve bu beraberlikten 4 çocukları var.
Kibar, insan vücudunda var olan kemik dokusu, kıkırdak, tendon ve kasları onaran ilaçlar sayesinde kişinin en dinamik dönemine geri döndürüldüğünü belirterek, "80 yaşındaki bir kişi, 20 yaşında gibi oluyor. İlaçlarımız sayesinde hem akıl, hem vücut sağlığını koruyabiliyoruz... Parolamız, farklı farklı hastalıkları yok edip kişiyi hayatını en iyi idame ettirecek düzeye çıkarmak. Bunu da kök hücreleri harekete geçirip istediğimiz dokunun sağlığını geri getirerek sağlıyoruz" diyor... Çok farklı alanlarda çalışmaları olan Kibar, kanser tedavisi, akıl sağlığını geri getirme, körlük, felç, vücuttaki engeller, saç problemine kesin çözüm bulduklarını belirterek, şimdi de duyu kaybına yönelik araştırmaları olduğunu belirtti.
Samumed, ilaçlarının henüz piyasaya sürülmemesine ve Ar-Ge çalışmalarının sürmesine rağmen 15.5 milyar dolarlık değere ulaştı. Yatırım üzerine yatırım alarak değerini artırmaya devam ediyor.
ANTİ AGİNG NEDİR?
Yaşlanma sürecini geciktirmek adına estetik müdahalelere ve kozmetiklere ihtiyaç duyulur. Anti aging, yaşlanmayı önleme olarak da düşünülebilir. Teknoloji son dönemlerde oldukça ümit verici. Yaşlanmayı tersine çevirecek uygulamalar için çalışılıyor.
Osman Kibar, Lesli Hanım'la evli ve bu beraberlikten 4 çocukları var.
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