DANS ETMEK: Mutluluğun habercisidir. Bu rüya, hiç ummadığınız bir yerden para elde edeceğiniz anlamına da gelir.
DANS SEYRETMEK: Güzel bir yerde, çok hareketli bir müzik duyarak dans edenleri seyreden insan için bir kısmet var demektir.
BAŞKASI İÇİN DANS: Bir kimse başkası için dans ediyorsa onun müsibetine ortak olur.
HASTA DANSI: Rahatsızlıkları olan kimse rüyada dans ettiğini görürse, ağrıları çoğalır.
ÇOCUK DANSI: Çocuğun dans etmesi makbul değildir. Hapisteki kimsenin, dans ettiğini görmesi tahliye olacağı anlamına gelir.
HAYIRLI DANS: Bir kimse rüyada hanımının oğlunun veya akrabalarından bazısının dans ettiklerini görürse, bu da hayırdır. Sevince ve izzete işarettir.
DENİZDE DANS: Deniz yolculuğunda olan kimsenin gemi içinde dans etmesi o kimsenin gemide uğrayacağı şiddete delildir. Fakir kimsenin dans etmesi ise onun dövülmesine işarettir.
YÜKSEK DANS: Yüksek bir yer üzerinde dans etmek korkudur.
RÜYA TABİRLERİ - 8
DANS SEYRETMEK: Güzel bir yerde, çok hareketli bir müzik duyarak dans edenleri seyreden insan için bir kısmet var demektir.
BAŞKASI İÇİN DANS: Bir kimse başkası için dans ediyorsa onun müsibetine ortak olur.
HASTA DANSI: Rahatsızlıkları olan kimse rüyada dans ettiğini görürse, ağrıları çoğalır.
ÇOCUK DANSI: Çocuğun dans etmesi makbul değildir. Hapisteki kimsenin, dans ettiğini görmesi tahliye olacağı anlamına gelir.
HAYIRLI DANS: Bir kimse rüyada hanımının oğlunun veya akrabalarından bazısının dans ettiklerini görürse, bu da hayırdır. Sevince ve izzete işarettir.
DENİZDE DANS: Deniz yolculuğunda olan kimsenin gemi içinde dans etmesi o kimsenin gemide uğrayacağı şiddete delildir. Fakir kimsenin dans etmesi ise onun dövülmesine işarettir.
YÜKSEK DANS: Yüksek bir yer üzerinde dans etmek korkudur.
RÜYA TABİRLERİ - 8
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