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Mutluluk dansı! Rüyada ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

Mutluluğun habercisidir. Bu rüya, hiç ummadığınız bir yerden para elde edeceğiniz anlamına da gelir. Peki, rüyada dans seyretmek, başkası için ne anlama gelir? İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve rüya tabirleri...

Mutluluk dansı
DANS ETMEK: Mutluluğun habercisidir. Bu rüya, hiç ummadığınız bir yerden para elde edeceğiniz anlamına da gelir.

DANS SEYRETMEK: Güzel bir yerde, çok hareketli bir müzik duyarak dans edenleri seyreden insan için bir kısmet var demektir.



BAŞKASI İÇİN DANS: Bir kimse başkası için dans ediyorsa onun müsibetine ortak olur.

HASTA DANSI: Rahatsızlıkları olan kimse rüyada dans ettiğini görürse, ağrıları çoğalır.



ÇOCUK DANSI: Çocuğun dans etmesi makbul değildir. Hapisteki kimsenin, dans ettiğini görmesi tahliye olacağı anlamına gelir.

HAYIRLI DANS: Bir kimse rüyada hanımının oğlunun veya akrabalarından bazısının dans ettiklerini görürse, bu da hayırdır. Sevince ve izzete işarettir.



DENİZDE DANS: Deniz yolculuğunda olan kimsenin gemi içinde dans etmesi o kimsenin gemide uğrayacağı şiddete delildir. Fakir kimsenin dans etmesi ise onun dövülmesine işarettir.

YÜKSEK DANS: Yüksek bir yer üzerinde korkudur.



RÜYA TABİRLERİ - 8

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