Sende baska bir sey var!

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel Akbaş ile ölen Fatma Şengül'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Zeynel Akbaş savunmasına, "Üzgün ve pişman olduğumdan dolayı kendime ateş ettim." diyerek başladı. Akbaş, "Olay günü Fatma hanıma selam verecektim. O, 'senin suratını görmek istemiyorum' dedi. Kendimi kaybettim, sonra ateş ettim" dedi.
Bu sırada Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, "Sen kadını taciz mi ettin" diye sorduğu sanık Akbaş, Şengül'ü taciz etmediğini ileri sürdü. Mahkeme Başkanı Kahriman, "Rahatsızlığı olan insan işverene şikayet eder. Ama sen tabancanda 11 fişekle gitmişsin. Rahatsızlık değil senin ki, sende başka bir şey var" dedi.
Fatma Şengül
Bu sırada Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, "Sen kadını taciz mi ettin" diye sorduğu sanık Akbaş, Şengül'ü taciz etmediğini ileri sürdü. Mahkeme Başkanı Kahriman, "Rahatsızlığı olan insan işverene şikayet eder. Ama sen tabancanda 11 fişekle gitmişsin. Rahatsızlık değil senin ki, sende başka bir şey var" dedi.
Fatma Şengül
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