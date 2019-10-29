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Sende baska bir sey var!

İstanbul Maltepe’de, aynı iş yerinde çalıştığı ’ü silahla vurarak öldüren, ardından da intihara teşebbüs eden sanık ’a hakim bile tepki gösterdi: Rahatsızlık değil senin ki, sende başka bir şey var…

Sende baska bir sey var!
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık ile ölen 'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Zeynel Akbaş savunmasına, "Üzgün ve pişman olduğumdan dolayı kendime ateş ettim." diyerek başladı. Akbaş, "Olay günü Fatma hanıma selam verecektim. O, 'senin suratını görmek istemiyorum' dedi. Kendimi kaybettim, sonra ateş ettim" dedi.

Bu sırada Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, "Sen kadını taciz mi ettin" diye sorduğu sanık Akbaş, Şengül'ü taciz etmediğini ileri sürdü. Mahkeme Başkanı Kahriman, "Rahatsızlığı olan insan işverene şikayet eder. Ama sen tabancanda 11 fişekle gitmişsin. Rahatsızlık değil senin ki, sende başka bir şey var" dedi.


Fatma Şengül

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