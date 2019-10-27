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  • 27.10.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 22:57

Son dakika: 'da iki kadının silahla vurulmuş bulunması

'da, önceki gün iki kadının boş arazide silahla vurulmuş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Telefonlarda bir ses kaydına ulaşıldığı, iki kadının etmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

'ndeki boş arazide (21) ile 'nin (23) pompalı tüfekle göğüslerinden vurulmuş bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hayatını kaybeden kadınların akrabaları olan zanlılar adliyeye sevk edildi. İfadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlıların hepsi tutuklandı.

Bu arada, polis ekiplerinin iki kadının cep telefonlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Telefonlarda bir ses kaydına ulaşıldığı, iki kadının etmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide 25 Ekim'de polis ekiplerince Cansu Güven ile Songül Önemli pompalı tüfekle göğüslerinden vurulmuş halde bulmuştu. 112 Acil Servis ekipleri, Güven'in olay yerinde öldüğünü belirlemiş, ağır yaralı haldeki Önemli ise Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleleye rağmen kurtarılamamıştı.

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