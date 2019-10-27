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  • 28.10.2019 06:40
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 06:40

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'in Konak ilçesinde bir nde meydana geldi. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin edilirken, polis olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1270 Sokak'ta sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri nde inceleme yaptı. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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