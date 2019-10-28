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  • 29.10.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 00:46

'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerince ve 'ne kaldırıldı.

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Umutcan Delibalcı (19) yönetimindeki 19 AAN 310 plakalı otomobil, Park mevkisinde Muharrem Cenik (53) idaresindeki 60 TD 404 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile araçlardaki Osman Can Şahin (21) ve Berkan Coşgun (18) yaralandı.

Yaralılar, ekiplerince ve 'ne kaldırıldı.



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