Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesi'nde meydana geldi.
Aslan A., iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz ile evde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
ÇIĞLIKLARI DUYULDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tokgöz kanlar içinde kalırken, Aslan A. ise kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ
Çilingir yardımıyla eve giren sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiğdem Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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