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  • 28.10.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 11:26

Şarkışla'da kayıp kişi arazide ölü bulundu

'ın Şarkışla ilçesinde avlanmaya giden 'ın (63) eve dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Kayıp ihbarı yapılan kişi, arazide ölü bulundu.

Geziye çıkmıştı ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre, Samankaya köyünde avlanmaya giden 'ın (63) eve dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ve ekipleri, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Kılıç'ı bulmak için çalışma başlattı.

Köye 5 kilometre mesafede Kılıç'ın aracını bulan ve aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kılıç'ı sarp yamaçta av tüfeğiyle düşmüş vaziyette ölü olarak buldu.

Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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