Alınan bilgiye göre, Samankaya köyünde avlanmaya giden Kemal Kılıç'ın (63) eve dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Kılıç'ı bulmak için çalışma başlattı.

Köye 5 kilometre mesafede Kılıç'ın aracını bulan ve aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kılıç'ı sarp yamaçta av tüfeğiyle düşmüş vaziyette ölü olarak buldu.

Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.