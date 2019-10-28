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  • 28.10.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 12:03

: En güzel Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajlar ve sözler! Cumhuriyet 96 yaşında!

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel en güzel mesajları ve sözleri sizler için derledik. Cumhuriyet'in 96'ncı yılına özel paylaşabileceğiniz en yeni mesajlar bu sayfada. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri...

En güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günde sosyal medyada kutlama yapmak isteyen vatandaşlar en yeni mesajları araştırmaya başladı. Sizler için en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri...

29 EKİM KUTLAMA MESAJLARI

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıkları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

* Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle.

" Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun

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