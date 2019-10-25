Sentetik moleküller içeren ilaç ürettik. 11 kanser hastasına verdik. 9'unda tümörleri yok edip hastalığı ortadan kaldırdık.
Bu ilaç sayesinde 15 gün ömrü kaldığı söylenen pankreas kanseri kadını da iyileştirdik...
ABD'de 15.5 milyar dolarlık Samumed firmasının kurucusu Osman Kibar, felçten kansere, körlükten demansa kadar birçok hastalığın çaresini buldu. Şu anda insanlar üzerinde test ettikleri 9 klinik araştırmaları olduğunu belirten Kibar, sentetik ve doğada bulunmayan molekülleri yaptıklarını belirtti. "Hastalıklı dokuya o molekülleri nokta atışıyla gönderiyoruz. Bu sayede kök hücrenin ayarını düzeltiyoruz. Böylece istediğimiz dokunun yeniden sağlıklı üretilmesini sağlıyoruz" dedi. 15'e yakın farklı dokuda deneyler yaptıklarını anlatan Kibar, kanserin büyümesini engelleyen ve hastalığı yok eden ilacı ürettiklerini kaydetti. Bu ilacın, 11 hastadan 9'una çare olduğunu bildirdi.
6 AYDA AYAKLANDI
Kibar, 15 gün ömrü kaldığı söylenen 38 yaşında pankreas kanseri olan bir kadın hastayı tedaviye aldıklarını anlattı: Kanserini gerileterek durdurduk, 6 ay sonra normal aktivitesine, yaşamına döndü. Bizim ilacı alalı 20 ay oldu. Şu anda 60 kiloya ulaştı. Hiçbir sorunu kalmadı, dünya turuna bile çıkabilir. İlacımızı ömür boyu kullanırsa bir daha kanser olmaz.
MUCİZE GEN
Kibar, vücudumuzda doku yapabilen iyileştirici kök hücre depolarımız olduğunu belirterek, "Bunlar, ölene dek bizimle birlikte. Vücuttaki hasarları onarır. Süreçleri kontrol eden ise "Wnt" isimli bir gendir. Hücrenin ne zaman, ne kadar bölüneceğine ve ne çeşit hücreye dönüşeceğine karar verir. Bu geni kontrol altına aldığımızda, hastalıklar iyileşir" dedi.
KONTROLSÜZ HÜCRE
Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre, ne kadar bölüneceğini bilir ve gerektiğinde ölmesini de bilir. Bilincini kaybetmiş hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle oluşan kütleler, kanserdir...
OSMAN KİBAR KİMDİR?
Osman Kibar, 1973'te İzmir'de doğdu. 1963- 1973'de İzmir Belediye Başkanı olan Osman Kibar'ın (Asfalt Osman) torunudur. 1909'da Selanik'te doğan Osman Kibar, Robert Kolej'de okudu. Ulya-Osman Kibar çiftinin Bige ve Seli isminde iki çocuğu oldu. Bige Hanım, Esin Özgener'le evlendi. TFF eski Başkanı Mahmut Özgener bu çiftin oğludur. Seli Kibar ise milli binici Şefika Hanım'la evlendi. Osman Kibar ve Selin Kibar çocuklarıdır.
Osman Kibar Cevdet Şamikoğlu Yusuf Yazıcı
Osman Kibar, Samumed şirketini, lise arkadaşları Cevdet Şamikoğlu ve Yusuf Yazıcı ile birlikte kurdu. Üç mucit, kanser, Alzheimer ve felç gibi zorlu hastalıkları yok etmek için çalışıyor...
Kibar, "Biz kanserde mutasyonu yok etmiyoruz. Mutasyonun kansere dönüşmesini engelliyoruz" dedi.
YARIN: ALZHEİMER'İ NASIL BİTİRDİ?
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-1
Bu ilaç sayesinde 15 gün ömrü kaldığı söylenen pankreas kanseri kadını da iyileştirdik...
ABD'de 15.5 milyar dolarlık Samumed firmasının kurucusu Osman Kibar, felçten kansere, körlükten demansa kadar birçok hastalığın çaresini buldu. Şu anda insanlar üzerinde test ettikleri 9 klinik araştırmaları olduğunu belirten Kibar, sentetik ve doğada bulunmayan molekülleri yaptıklarını belirtti. "Hastalıklı dokuya o molekülleri nokta atışıyla gönderiyoruz. Bu sayede kök hücrenin ayarını düzeltiyoruz. Böylece istediğimiz dokunun yeniden sağlıklı üretilmesini sağlıyoruz" dedi. 15'e yakın farklı dokuda deneyler yaptıklarını anlatan Kibar, kanserin büyümesini engelleyen ve hastalığı yok eden ilacı ürettiklerini kaydetti. Bu ilacın, 11 hastadan 9'una çare olduğunu bildirdi.
6 AYDA AYAKLANDI
Kibar, 15 gün ömrü kaldığı söylenen 38 yaşında pankreas kanseri olan bir kadın hastayı tedaviye aldıklarını anlattı: Kanserini gerileterek durdurduk, 6 ay sonra normal aktivitesine, yaşamına döndü. Bizim ilacı alalı 20 ay oldu. Şu anda 60 kiloya ulaştı. Hiçbir sorunu kalmadı, dünya turuna bile çıkabilir. İlacımızı ömür boyu kullanırsa bir daha kanser olmaz.
MUCİZE GEN
Kibar, vücudumuzda doku yapabilen iyileştirici kök hücre depolarımız olduğunu belirterek, "Bunlar, ölene dek bizimle birlikte. Vücuttaki hasarları onarır. Süreçleri kontrol eden ise "Wnt" isimli bir gendir. Hücrenin ne zaman, ne kadar bölüneceğine ve ne çeşit hücreye dönüşeceğine karar verir. Bu geni kontrol altına aldığımızda, hastalıklar iyileşir" dedi.
KONTROLSÜZ HÜCRE
Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre, ne kadar bölüneceğini bilir ve gerektiğinde ölmesini de bilir. Bilincini kaybetmiş hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle oluşan kütleler, kanserdir...
OSMAN KİBAR KİMDİR?
Osman Kibar, 1973'te İzmir'de doğdu. 1963- 1973'de İzmir Belediye Başkanı olan Osman Kibar'ın (Asfalt Osman) torunudur. 1909'da Selanik'te doğan Osman Kibar, Robert Kolej'de okudu. Ulya-Osman Kibar çiftinin Bige ve Seli isminde iki çocuğu oldu. Bige Hanım, Esin Özgener'le evlendi. TFF eski Başkanı Mahmut Özgener bu çiftin oğludur. Seli Kibar ise milli binici Şefika Hanım'la evlendi. Osman Kibar ve Selin Kibar çocuklarıdır.
Osman Kibar Cevdet Şamikoğlu Yusuf Yazıcı
Osman Kibar, Samumed şirketini, lise arkadaşları Cevdet Şamikoğlu ve Yusuf Yazıcı ile birlikte kurdu. Üç mucit, kanser, Alzheimer ve felç gibi zorlu hastalıkları yok etmek için çalışıyor...
Kibar, "Biz kanserde mutasyonu yok etmiyoruz. Mutasyonun kansere dönüşmesini engelliyoruz" dedi.
YARIN: ALZHEİMER'İ NASIL BİTİRDİ?
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-1
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