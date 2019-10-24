Dahi Türk Osman Kibar, bilim dünyasını altüst etti. Kanser, körlük, yaşlılık, kellik Alzheimer'ı bitiren ilaç geliştirdi.
- Yaşam
- 24.10.2019
- Gazete
Mucize Türk! Osman Kibar bilim dünyasını altüst etti | Osman Kibar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Dahi Türk Osman Kibar, bilim dünyasını altüst etti. Kanser, körlük, yaşlılık, kellik ve Alzheimer'ı bitiren ilaç geliştirdi... Peki, 'Dahi Türk' olarak nitelendirilen Osman Kibar kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte bilim dünyasını altüst eden Osman Kibar ve geliştirdiği ilaçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Dahi Türk Osman Kibar, bilim dünyasını altüst etti. Kanser, körlük, yaşlılık, kellik Alzheimer'ı bitiren ilaç geliştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.