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Mucize Türk! bilim dünyasını altüst etti | Osman Kibar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Dahi Türk , bilim dünyasını altüst etti. , körlük, , ve 'ı bitiren ilaç geliştirdi... Peki, 'Dahi Türk' olarak nitelendirilen Osman Kibar kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte bilim dünyasını altüst eden Osman Kibar ve geliştirdiği ilaçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...

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