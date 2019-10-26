Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada Halit M.K, Tarık G, Muhammed G. ve O.P. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık G. hayatını kaybetti.
Durumlarının ağır olduğu öğrenilen Halit M.K. ve Muhammed G. Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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