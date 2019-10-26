Bugünkü
Takvim

Havuz faciası

Mardin'in 'nde dün 8 yaşındaki ile , biriket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar iki çocuğun havuzda çırpındığını fark etti. Havuzdan çıkarılan iki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Havuz faciası
Mardin'in 'nde dün 8 yaşındaki Enis Bişi ile Harun Arslan, biriket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar iki çocuğun havuzda çırpındığını fark etti. Havuzdan çıkarılan iki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.


Harun Arslan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHavuz faciası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri