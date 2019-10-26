Havuz faciası

Mardin'in Artuklu İlçesi'nde dün 8 yaşındaki Enis Bişi ile Harun Arslan, biriket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar iki çocuğun havuzda çırpındığını fark etti. Havuzdan çıkarılan iki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Harun Arslan
Harun Arslan
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