Kemik kanseri nedeniyle bir bacağını kaybeden 17 yaşındaki genç, Türkiye'de nadir merkezlerde uygulanan "kendi kök hücresinden" nakil yöntemiyle kanseri yendi.

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki Koray Kuşvuran yaklaşık 2 yıl önce kemik kanserine yakalandı. Tedavisi sırasında bir bacağını kaybeden, iki kez de akciğer ameliyatı geçiren Kuşvuran, hastalığının ilerlemesi üzerine çareyi, kişinin kendi hücresinin kullanıldığı otolog kök hücre naklinde buldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniğinde uygulanan otolog kök hücre nakliyle, 17 yaşındaki Koray Kuşvuran, kemik kanserini yenerek sağlığına kavuştu.

Kanserle zorlu mücadelesini AA muhabirine anlatan Kuşvuran, basketbol oynadığı sırada bacağının üzerine düştüğünü ve dizinde bir süre sonra yürümesine engel olabilecek bir şişlik ortaya çıktığını söyledi.

Yapılan ileri tetkiklerde kendisine kemik kanseri teşhisi konulduğunu ifade eden Kuşvuran, o günden sonra hayatının bir anda değiştiğini ve ağır bir tedavi sürecine girdiğini belirtti.